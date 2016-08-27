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    Терехин: «С Семиным «Локомотив» обязан бороться за чемпионство и место в Лиге чемпионов»

    Бывший нападающий сборной России Олег Терехин поделился мнением о назначении Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива», отметив, что данный специалист идеально подходит для московского клуба.

    – Как относитесь к назначению нового-старого для «Локомотива» тренера Юрия Семина?

    – Уважительно. В «Локомотиве» за это время сколько людей разных поработало, сколько было легионеров, и непонятно чего.

    Сейчас пришел родоначальник клуба – думаю, сейчас и болельщиков прибавится: многие ждали, что Семин придет. Дмитрия Лоськова взяли тренером, Олег Пашинин в клубе. Все, кто «Локомотив» – все там. Это хорошо.

    – Семин сильнее как стратег либо как мотиватор?

    – Мотиватор он сумасшедший. Плюс у него такой опыт работы! Думаю, что сейчас он во всех отношениях идеальный вариант для «Локомотива».

    – С ним команда сможет бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в Премьер-лиге?

    – «Локомотив» обязан. Должен это делать. Сейчас, наверное, и игроков прикупят. Если у Юрия Павловича будут хорошие взаимоотношения с руководством, то и результат, думаю, будет.

    Источник: Rusfootball.info

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    27.08.2016 17:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 28 августа 2016, 09:47

      не надо спешить. команда в разобранном виде. Нужно время. надо спокойно дать Палычу поработать этот сезон, а на будущий всем показать кто в РФПЛ хозяин.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 августа 2016, 00:42

      Ещё один с осенним сектантским обострением что ль? Откуда такие только берутся?)

      -1
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      Рейтинг: -90

      Raider26 28 августа 2016, 00:01

      ну прям так сразу и чемпионство....

      0
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 27 августа 2016, 23:19

      Верим!

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 августа 2016, 17:51

      если только со следующего сезона. Этот сезон на мой взгляд будет пристрелочным.

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