Моуринью: «Трудно рассчитывать на то, что Швайнштайгер будет играть»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился размышлениями о ситуации вокруг Бастиана Швайнштайгера, который был переведен во вторую команду.

«Он говорил со мной. Я не могу отвечать за него. Это его жизнь, его карьера. У него есть контракт с «МЮ» и есть право принять решение и остаться. Для нас это не проблема.

Футбол состоит из решений. Я знал об этом на протяжении всей моей карьеры, это знают все. Некоторые игроки реагируют по-другому и принимают разные решения.

Если честно, Бастиан не очень разговорчив. Он сделал заявление, которое имел полное право сделать.

Но очень трудно рассчитывать на то, что он будет играть. Я не говорю, что это невозможно. Я говорю, что это очень трудно», – сказал Моуринью.