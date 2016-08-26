Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Можно с уверенностью сказать, что «Арсенал» еще усилится до закрытия трансферного окна»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился информацией касательно приобретений новых игроков в текущий трансферный период. По информации источника, «канониры» в последние дни до закрытия окна намерены потратить 50 миллионов фунтов стерлингов на покупку защитника «Валенсии» Шкодрана Мустафи и форварда «Депортиво» Лукаса Переса.

    «Уверен на 99%, что мы сделаем приобретения. Сейчас я настроен более оптимистично, чем раньше, но пока не могу ничего анонсировать. Ожидал, что это будет проще, чем когда-либо, но в реальности пока выходит совсем наоборот. Следующие три дня будут просто сумасшедшими в плане трансферов. Мне приятно видеть наших болельщиков счастливыми, но я стараюсь очень внимательно подходить к вопросам усиления команды», – сказал Венгер.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2016 12:52
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 26 августа 2016, 15:28

      снова лето проcpaли...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 26 августа 2016, 13:11

      Все интересуются, интересуются, а в итоге покупают шлак за бешеные бабки.
      В то время, когда остальные покупают сильных игроков.
      Печаль беспросветная.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11