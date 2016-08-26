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    Англия, Испания, Германия и Италия получат по четыре места в группе Лиги чемпионов

    Формат Лиги чемпионов, начиная с сезона-2018/19, претерпит некоторые изменения. Теперь каждый из четырех ведущих чемпионатов будет иметь гарантировано по четыре представителя в групповом этапе турнира.

    При этом в квалификации сохранится разделение на Путь чемпионов и Путь представителей лиг, что оставит шанс клубам пробиться в Лигу чемпионов и Лигу Европы по результатам в национальных первенствах. Также отметим, что команда, победившая в Лиге Европы, будет получать путевку сразу в групповой раунд Лиги чемпионов (по действующим правилам она может начать выступление с раунда плей-офф).

    Изменения коснутся и системы подсчета клубных коэффициентов: клубы будут оцениваться исходя исключительно из собственных результатов, то есть коэффициент ассоциации больше не будет иметь влияния на коэффициент клуба. Исключение будут составлять лишь те случаи, когда коэффициент клуба менее, чем 1/5 коэффициента ассоциации. Также при расчете коэффициентов будут браться в учет исторические успехи клуба в данном турнире. Так клубам, имеющим в своем активе победы в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, будут начислены дополнительные баллы.

    Кроме того, в обоих турнирах значительно увеличатся отчисления клубам и лигам.

    Источник: УЕФА

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    26.08.2016 12:12
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +402

      Tri 27 августа 2016, 09:47

      Решение продиктовано только коммерческими интересами УЕФА, подобные вещи убивают спорт, конкуренцию, и развитие футбола.

      1
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      Рейтинг: +1653

      Форвард 79 27 августа 2016, 03:09

      Все делается во избежания роста футбола в восточноевропейских странах.
      Сначала придумали финансовый фэер плей, сейчас новые поправки к правилам, а что завтра?
      Во избежания "такого досадного недоразумения, как не попадания сборной Нидерландов на ЕВРО" в дальнейшем в финальную часть ЕВРО на прямую без отборочного турнира гарантировано место таким сборным как Испания, Германия, Англия, Франция, Италия, Нидерландов, Португалия, Бельгия, Швейцария, Швеция, Турция, Греции, а на остальные 12 путевок будет проводится отборочный этап в две или даже в три стадии.
      Вот тогда все будет в угоду грантов!!!

      2
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 26 августа 2016, 22:14

      Суки Англичане. Всех их гасить надо. Сидят там на своем острове и воду мутят во всей Европе.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 26 августа 2016, 21:52

      А зачем им вообще остальная Европы? Пусть сделают Лигу Чемпионов из 4 чемпионатов

      3
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 26 августа 2016, 20:15

      Лучше бы не меняли ничего , лучший вариант .

      0
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      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 26 августа 2016, 17:39

      Ебануться, вы что с ЛЧ делаете ИРОДЫ!!!

      1
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      Рейтинг: +10481

      Bivaliy67 26 августа 2016, 17:36

      Ребята редакторы, у вас две дортмундские Боруссии в расписании игр ЛЧ. Исправьте одну.

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      Рейтинг: +88

      Marvianu 26 августа 2016, 17:35

      Я так думаю это из-за слабого сезона в Англии. За сезон 12/13 Англия набрала 16.428, а за этот сезон, в виду более слабого, чем обычно состава групп ожидаемо будет около 9-11 очков, что даёт большой риск спуститься на 4-ое место с 3-мя путевками в ЛЧ, так как Италия дышит в спину с отставанием в 3 очка. И понимая, что это богатые клубы АПЛ никак не устраивают, в УЕФА идут на такие меры, чтобы удовлетворять АПЛ даже на 4-м месте

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      Рейтинг: +176

      chegaev88 26 августа 2016, 16:13

      Междусобойчик получится

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 августа 2016, 15:09

      Это типа новый фэйр плей такой? Для не богатых лиг совсем гайки закрутили, с начало финансовым фэйр плей задушили, так теперь еще возможность заработать в ЛЧ забрали.
      <
      Это даже не только деньги, игрока теперь качественного совсем не заманишь в не ТОП-лигу, а своих вырощенных только продавать.

      Короче совсем там ухи объелись, в третьих странах теперь в футболе рассматриваются только как поставщики молодого мяса, но ни как не соперники.


      Богатые еще богаче, бедные еще беднее .....

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > FanatSerj 26 августа 2016, 22:16

      Ну так это у них не только в футболе. Посмотри, весь мир к этому идет. Всех в рабов превратить хотят, чтоб только жрали, развлекались и трахались в свободное от работы время. А они будут сверху на это смотреть и прибыли подсчитывать, так как все им принадлежит.

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