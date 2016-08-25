Игнатьев: «Спартак» бросает то в холод, то в жар. Но их игроки готовы к риску»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что «Спартаку» не хватает стабильности. При этом специалист отметил мотивированность у игроков красно-белых.

«О перспективах говорить не буду, оценю лучше сегодняшнее состояние. «Спартак» приучил нас к тому, что его бросает то в холод, то в жар. Стабильности красно-белым явно не хватает, и что будет завтра, очень трудно сказать.

В последнем матче с «Краснодаром» команда смотрелась хорошо, играла с огоньком, получая удовольствие от футбола. «Спартак» показал хорошие скорости, держал вертикальное направление в игре. Видно огромное желание всех футболистов играть, они не зажаты и готовы к риску», – заявил Игнатьев.