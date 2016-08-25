Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игнатьев: «Спартак» бросает то в холод, то в жар. Но их игроки готовы к риску»

Игнатьев: «Спартак» бросает то в холод, то в жар. Но их игроки готовы к риску»

25 августа 2016, 09:52
6

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что «Спартаку» не хватает стабильности. При этом специалист отметил мотивированность у игроков красно-белых.

«О перспективах говорить не буду, оценю лучше сегодняшнее состояние. «Спартак» приучил нас к тому, что его бросает то в холод, то в жар. Стабильности красно-белым явно не хватает, и что будет завтра, очень трудно сказать.

В последнем матче с «Краснодаром» команда смотрелась хорошо, играла с огоньком, получая удовольствие от футбола. «Спартак» показал хорошие скорости, держал вертикальное направление в игре. Видно огромное желание всех футболистов играть, они не зажаты и готовы к риску», – заявил Игнатьев.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатьев Борис
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1472109840
Он что то новое сказал? Чего мы не знали? Какая потрясающая новость! ))
Ответить
Grelas
1472111350
«Спартак» бросает то в холод, то в жар... А в диарею не бросает?)
Ответить
VVM1964
1472116656
ВЕСНА ВСЕ ПОКАЖЕТ .
Ответить
MaxSpartakM
1472118434
В первые 15 минут Спартак забьет быстрый, во втором тайме с 70-90 минуте 2 голос снимут вопросы о победителе, 0:2 Спартак
Ответить
Главные новости
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
2
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
5
Все новости
Все новости
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
5
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
5
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
5
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
12
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
5
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
18
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+