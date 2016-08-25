Венгер: «Деньги клуба надо тратить так, словно отдаешь свои»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своем видении правильной работы на трансферном рынке.

«Я считаю, что на трансферном рынке деньги надо тратить так, словно ты отдаешь свои собственные. При таком подходе есть высокая вероятность того, что не будут совершены определенные ошибки. Таким образом, мы исходим от того, что тратим свои деньги, а не владельцев «Арсенала», – заявил Венгер.