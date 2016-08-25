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    Венгер: «Деньги клуба надо тратить так, словно отдаешь свои»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своем видении правильной работы на трансферном рынке.

    «Я считаю, что на трансферном рынке деньги надо тратить так, словно ты отдаешь свои собственные. При таком подходе есть высокая вероятность того, что не будут совершены определенные ошибки. Таким образом, мы исходим от того, что тратим свои деньги, а не владельцев «Арсенала», – заявил Венгер.

    Источник: Daily Mail

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    25.08.2016 08:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 августа 2016, 14:01

      Бояться совершать ошибки - это признак труса! Ничего личного! Можно всю жизнь бояться что-то сделать и не достичь ровным счётом ничего. Лучше делать ошибки и двигаться вперёд делая правильные выводы, чем ничего не делать боясь допустить ошибки...

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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 августа 2016, 10:27

      А мы - болельщики Арсенала еще лет 10 будем ждать победы в АПЛ с такой трансферной политикой, хотя Венгера очень уважаем.

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