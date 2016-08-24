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    Булыкин: «Джанаев доказал, что он лучше Силлессена»

    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в преддверии матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Аяксом» сравнил двух вратарей команд.

    – У «Аякса» все-таки сыграет против «Ростова» Силлессен, который уже практически перешел в «Барселону». Насколько его желание сыграть против ростовчан может стать решающим в противостоянии?

    – Перед прошлой игрой с «Ростовом» у него тоже было большое желание, но это не помешало ему пропустить необязательный гол со штрафного. Тот пропущенный мяч полностью ошибка Силлессена. Поэтому не думаю, что он сыграет определяющую роль в матче. Да, когда в жизни происходит что-то хорошее, футболист играет с двойным рвением, физически и психологически чувствует себя лучше. Это придаст ему дополнительных сил. Но можно ведь подумать, что после перехода в «Барселону» он расслабится и потеряет концентрацию.

    – В данный момент Силлессен сильнее Сослана Джанаева?

    – Джанаев в матчах этого сезона доказал, что он получше. Но, к сожалению, контракт «Барселона» подписывает не с ним, а с Силлессеном…

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.08.2016 15:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1381

      marslond 24 августа 2016, 20:09

      Вместо Силлессена в Барсу!

      0
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 24 августа 2016, 18:55

      Джанаев хоть и не лучший вратарь но один из них. Благодаря ему Ростов в ничью скатал первый матч.

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 августа 2016, 18:08

      Я думаю Джанаев еще в прошлом сезоне всем все доказал.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 августа 2016, 17:40

      Джанаев действительно один из лучших вратарей России)))

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 августа 2016, 17:18

      Джанаев в Барсе это было бы сильно)

      2
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      Рейтинг: +577

      yurdin 24 августа 2016, 15:39

      Не говори "Гоп", пока не перепрыгнешь.

      1
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