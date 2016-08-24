Швайнштайгер: «Манчестер Юнайтед» – мой последний клуб в Европе»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер дал понять, что не намерен покидать команду в ближайшее время. Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не рассчитывает на 32-летнего немца.

«Манчестер Юнайтед» станет для меня последним клубом в Европе. Я уважаю другие команды, но «МЮ» был единственным клубом, ради которого я мог уйти из «Баварии».

Если команда будет нуждаться в помощи, я буду готов. Это все, что я могу сказать на данный момент. Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку», – сообщил Швайнштайгер.