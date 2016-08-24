Роналду: «Не думал, что Португалия может выиграть Евро-2016»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о победе на чемпионате Европы-2016, а также выразил восхищение игрой своего соотечественника Пепе.

– Сборная Португалии переписала историю, выиграв финал в драматичной борьбе. Как это было?

– Перед началом турнира мы ждали хорошего выступления сборной, выход из группы, выход в четвертьфинал. Любое следующее продвижение мы расценивали бы как бонус. Честно говоря, не думал, что Португалия может выиграть Евро. Но с каждым следующим матчем начинал все больше верить, что это возможно. В итоге мы заслужили победу. Играли как настоящая команда, и поздравить можно каждого нашего футболиста.

– Что можете сказать о Пепе – своем партнере по клубу и сборной, с которым знакомы много лет? Какими качествами он обладает?

– Очень рад, что вы задали этот вопрос. По моему мнению, в этом году он был бесподобен. Возможно, это был лучший его сезон. Он, вне всякого сомнения, был лучшим игроком сборной, одним из лучших в составе «Реала» в Лиге чемпионов. Рад, что он попал в символическую сборную Евро. Думаю, он был лучшим игроком на турнире.