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Роналду: «Не думал, что Португалия может выиграть Евро-2016»

24 августа 2016, 13:05
7

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о победе на чемпионате Европы-2016, а также выразил восхищение игрой своего соотечественника Пепе.

– Сборная Португалии переписала историю, выиграв финал в драматичной борьбе. Как это было?

– Перед началом турнира мы ждали хорошего выступления сборной, выход из группы, выход в четвертьфинал. Любое следующее продвижение мы расценивали бы как бонус. Честно говоря, не думал, что Португалия может выиграть Евро. Но с каждым следующим матчем начинал все больше верить, что это возможно. В итоге мы заслужили победу. Играли как настоящая команда, и поздравить можно каждого нашего футболиста.

– Что можете сказать о Пепе – своем партнере по клубу и сборной, с которым знакомы много лет? Какими качествами он обладает?

– Очень рад, что вы задали этот вопрос. По моему мнению, в этом году он был бесподобен. Возможно, это был лучший его сезон. Он, вне всякого сомнения, был лучшим игроком сборной, одним из лучших в составе «Реала» в Лиге чемпионов. Рад, что он попал в символическую сборную Евро. Думаю, он был лучшим игроком на турнире.

Источник: УЕФА
Португалия Реал Пепе Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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DIDI 23
1472035063
Мужик. Ты прав. Это нам приснилось.
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sold93
1472039341
никто так не думал
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Pourport
1472039504
Чистого рода везения,хвалиться особо нечем
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Muhametshin
1472041504
Германия должна была выигрывать трофей без особого труда, но пропустили Францию в надежде что они выиграют, но они обосрались впринципе ожидаемо.
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трениришко
1472042095
только благодаря тому что тебя заменили
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Молчуновский
1472042514
Роналду: «Когда я не смог играть в финале, не думал, что Португалия может выиграть Евро-2016. К тому же я на скамейке болел за французов. А так получилось, что играл и не угадал ни одного слова.»
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Psih86
1472045360
Конечно не сможет!!!Могу с любым поспорить на любую сумму!!!
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