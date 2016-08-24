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    Зотов: «Динамо» обязано быть на первом месте в ФНЛ»

    Полузащитник «Динамо» Александр Зотов выразил мнение, что по итогам нынешнего сезона московский клуб должен занять в турнирной таблице ФНЛ первое место и вернуться в РФПЛ.

    – Чего больше в этой ситуации – приятного или напряженного? Не догнали бы, не упустить бы…

    – Нет-нет, воспринимаем лидерство как должное. «Динамо» обязано быть на первом месте в ФНЛ. Чем раньше решим задачу, тем лучше.

    – Накачки часто бывают? На установках, скажем, или на собраниях командных звучит «давай-давай»?

    – Зачем напоминать, если все знают задачу? Планомерно готовимся к матчам, в каждом из которых нужно три очка.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.08.2016 01:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 августа 2016, 10:14

      Все твердили что Спартак то же обязан АЕК проходить, вот только не всегда то что обязано случается, для этого еще надо потрудиться.
      Так что оставь свои "обязан" в Спартаке и выкладывайся в каждом матче и там уже посмотрим какое место будет по итогу.

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