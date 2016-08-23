«Милан» нацелился на Куарежму

Хавбек «Бешикташа» Рикарду Куарежма попал в сферу интересов «Милана». Руководство «россонери» обратило свое внимание на 32-летнего игрока после срыва переговоров по трансферу полузащитника «Аякса» Анвара Эль-Гази. Если данный переход состоится, то португалец вернется в Серию А спустя шесть лет. Напомним, что с 2008 по 2010 годы он защищал цвета «Интера».

В минувшем сезоне Куарежма записал в свой актив пять забитых мячей и восемь результативных передач в 37 поединках.