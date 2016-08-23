Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Милан» нацелился на Куарежму

    Хавбек «Бешикташа» Рикарду Куарежма попал в сферу интересов «Милана». Руководство «россонери» обратило свое внимание на 32-летнего игрока после срыва переговоров по трансферу полузащитника «Аякса» Анвара Эль-Гази. Если данный переход состоится, то португалец вернется в Серию А спустя шесть лет. Напомним, что с 2008 по 2010 годы он защищал цвета «Интера».

    В минувшем сезоне Куарежма записал в свой актив пять забитых мячей и восемь результативных передач в 37 поединках.

    Источник: fanatik.com.tr

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2016 16:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42

      Дима97 23 августа 2016, 19:08

      Эх...а Эль-Гази бы очень помог нынешнему Милану,но перспективные игроки в Милан не пойдут...потому как там отсутствуют перспективы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11