«Манчестер Юнайтед» оценил Швайнштайгера в 2,5 миллиона

«Манчестер Юнайтед» не теряет надежд пристроить полузащитника Бастиана Швайнштайгера в новую команду до окончания текущего трансферного окна. Желание манкунианцев избавиться от 32-летнего игрока настолько велико, что руководство клуба согласно продать его за смехотворную по нынешним временам сумму – 2,5 миллиона евро.

Подобный шаг «МЮ» вызван высокой зарплатой немца, которая составляет 11 миллионов евро в год. Отметим, что контракт хавбека истекает в середине 2018 года. Напомним, «красные дьяволы» приобрели Швайнштайгера у «Баварии» прошлым летом за девять миллионов. Сегодня СМИ сообщили, что футболист не желает покидать «Манчестер Юнайтед», по крайне мере сейчас, и готов сидеть на лавке.