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    Газизов: «Увольнение Гончаренко из «Уфы»? Впервые слышу об этом»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг слухи о скором увольнении с поста главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    «Впервые слышу об этом. Не знаю, откуда такие сведения берутся. Я верю, что мы движемся в правильном направлении, и поддерживаю Гончаренко. Пока не вижу серьезных причин для беспокойства. Я вижу, что игра есть, а очковый багаж придет, он никуда не денется. Я бы хотел, чтобы это произошло в ближайшее время. Мы работаем над ошибками», – заявил Газизов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2016 11:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 23 августа 2016, 13:07

      Гончаренко профи! И может работать с любым составом. Если никто не мешает.

      2
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      Рейтинг: +6585

      maior-60 23 августа 2016, 12:17

      Гончаренко даст результат, если ему дадут спокойно работать.

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 августа 2016, 12:01

      Дайте спокойно поработать Гончаренко, стоит признать,что у Уфы один из слабейших составов в РФПЛ(даже у Динамо в ФНЛ,пожалуй,состав сильнее) и за месяц он конфетку из этого не слепит,нужно время.

      5
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Pro100Kid 23 августа 2016, 14:42

      Не может быть, а точно сильнее. У того же Тосно по ходу сильнее. Вот пришёл Фатаи - от него будет прок. А Кротов только видимо на груди своей девушки может лежать и переживать - правильно его Спартак слил. Слабее состав чем у Уфы только у Оренбурга - но там вообще изменения мизерные.

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