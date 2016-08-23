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    Бубнов: «Кокорину двойка за матч с ЦСКА. Он просто стоял, держал руки на боках, когда «Зениту» забивали»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал Александра Кокорина одним из главных виновников в пропущенном голе «Зенита» от ЦСКА (1:1) в матче 4-го тура РФПЛ.

    «Отдельно хочется отметить грубейшую ошибку Александра Кокорина, из-за которого «Зенит» пропустил гол. У форварда по итогам этого матча неплохие показатели, но из-за одной этой помарки я поставил ему двойку. В эпизоде с забитым мячом Кокорин не сдержал Романа Еременко. Нападающий просто стоял, держал руки на боках и упустил соперника», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    23.08.2016 10:42
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 23 августа 2016, 23:06

      Ну, уже хочется Кокорина как-то защитить - чего все накинулись? я и сам в футбол не очень, но - понимаю!

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Бриг 24 августа 2016, 18:24

      Парня обоссывают за отсутствие игры в обороне,но он играет нападающего.
      Давайте уринить его за игру в атаке,голеодора чертова!

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 23 августа 2016, 22:00

      Ему надо уехать в Европу ,в более сильный чемпионат . Там ему мозги мигом на место поставят. Ну Ромка конечно мастерски голешник закатил.)

      -2
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      Рейтинг: +11214

      alp 23 августа 2016, 21:45

      вот именно. вообще не понятно, как этого чудака в команду взяли...

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 августа 2016, 18:17

      Звездная болезнь у Кокоши, вот она и не дает ему играть нормально))

      0
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 23 августа 2016, 17:13

      видимо шампанского не налили

      1
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 23 августа 2016, 16:17

      Ну чего пристали люди
      К человеку - хватит, будет.
      Ну стоял, ну руки в боки,
      Ну конечно мало проку.
      Бубен человек незнающий,
      Ведь кокоша нападающий
      И в защите пахать неохота,
      Ну не царская это работа.

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > subbotaspartak 23 августа 2016, 18:57

      Забивать видимо тоже не охота

      1
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      Рейтинг: +76

      takca 23 августа 2016, 14:58

      Ну что вы пристали к Кокоше. Жена Жиркова четко сказала победила дружба. Счет как и договаривались так какие претензии к Кокоше.

      -2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 23 августа 2016, 14:53

      Садись кол!

      -2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 23 августа 2016, 13:52

      2 мало ему единица не больше

      3
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      Рейтинг: +5113

      hunta > MEHROJ ЗЕНИТ 23 августа 2016, 13:53

      Его надо сливать..., в ту же Томь, если возьмут..., пожалуй даже доплатить можно....

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 августа 2016, 13:50

      слишком звезда, чтобы отрабатывать в обороне

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