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    Эллардайс допустил возвращение Терри в сборную

    Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс прокомментировал возможность возвращения защитника Джона Терри в национальную команду. Напомним, в 2012 году Терри покинул сборную из-за обвинений в расизме со стороны Футбольной ассоциации Англии.

    «Возможно, если у меня будет такой шанс, то я позвоню Терри. Пока еще я не приступил к процессу отбора игроков в сборную, так что нужно подождать, а там будет видно.

    Я не знаю, что это будет значить с политической точки зрения; не знаю, есть ли у этого вопроса политическая сторона. Я должен буду поговорить с Терри, если почувствую, что он может вернуться в сборную», – сказал Эллардайс.

    Источник: Goal.com

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    23.08.2016 01:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 23 августа 2016, 06:38

      Поздно, ему 35 лет.

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