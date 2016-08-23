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    Сапета: «ФНЛ – хорошая лига. Пропасти в мастерстве между РФПЛ и ФНЛ нет»

    Полузащитник «Динамо» Александр Сапета поделился впечатлениями от выступления в ФНЛ после победы в матче девятого тура против «Спартака-2» (2:1). Точный удар Сапеты принес динамовцам победу в этой игре.

    – Первый наш гол вышел очень эмоциональным. Все-таки пришлось отыгрываться. Спартаковцы забили из под меня. Правда, в том моменте меня заблокировали. Но, может, это и к лучшему. Завелись. А после своего гола, да – я показывал, будто жарю шашлык.

    – Не скучаете в ФНЛ?

    – Говорил уже, что ФНЛ – хорошая лига. Пропасти в мастерстве между РФПЛ и ФНЛ нет.

    – Когда в последний раз слышали, как скандировали вашу фамилию?

    – В «Урале» такого не было. А здесь такое каждый матч. И я благодарен за это болельщикам. Чувствуется, что я в великом клубе.

    – Против «Спартак-2» особый был настрой?

    – «Спартак» – наш принципиальный соперник. Поэтому болельщики вдвойне рады, что мы обыграли «Спартак-2».

    – После финального свистка подошли к фанатам и исполнили кричалку вместе. Так всегда?

    – Уже третий матч так делаем. Это объединяет, – сказал Сапета.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.08.2016 01:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 23 августа 2016, 11:53

      Ну если хоть одна команда ФНЛ обыгрывает в переходных команду с ПЛ то стоит сказать упорства меж дивизионами не занимать(а мастеров в ФНЛ достаточно играет)

      0
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 23 августа 2016, 11:40

      ЯРБОЛ Нет дорогой пропасть есть. Нет честного судейства. Если Вас тянут за уши в вышку то это другое мастерство. Я болею за другой клуб - но вашу игру смотрел. И ЛЯП БЫЛО МНОГО.

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 23 августа 2016, 10:53

      "Пропасти в мастерстве между РФПЛ и ФНЛ нет." Ты издеваешься??? Вы там лидируете, по 3-5 мячей за матч забиваете! А в премьерке 1 гол за 5 матчей еле закатывали!!! Это и называется пропасть, куда вы упали с Большим клубом!!!!

      1
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      Рейтинг: +50

      valeh172 23 августа 2016, 09:49

      Смотрел вчерашний матч Динамо - Спартак-2. Прямо скажу настоящий дворовый футбол уставших после работы парней.

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      Рейтинг: +997

      egrrr 23 августа 2016, 07:54

      В ФНЛ есть Динамо, идущее на первом месте с отрывом после 9 туров 5 очков, и которое вылетело из РФПЛ по делу. Как это нет разницы в классе, вы о чем?))))

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 августа 2016, 01:33

      да уж пожарил свининки ))

      -1
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