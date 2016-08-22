«Тоттенхэм» намерен усилиться Эль-Хаддади

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Сообщается, что главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино хочет укрепить свою линию нападения до закрытия трансферного окна, и в качестве одного из вариантов рассматривается игрок «Барселоны».

По информации источника, каталонцы хотят получить за Эль-Хаддади 12,9 миллиона фунтов, а конкуренцию «Тоттенхэму» составят «Эвертон» и «Сток».

В нынешнем сезоне футболист провел за «Барселону» три матча, забив в них один гол.