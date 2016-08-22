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    Боярский: «Как можно строить стадион за счет детей? Мне этого не понять»

    Народный артист России Михаил Боярский, являющийся болельщиком «Зенита», высказал мнение о перераспределении средств на достройку стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

    – Мы, к сожалению, поставлены перед фактом. Стадион в любом случае нужно достроить. Но ведь школы, больницы, детские сады тоже нужно строить. Куда ушли все эти миллиарды… Я, честно, не знаю, как быть в такой ситуации. Нужно строить и то, и другое. Правильно? Необходима какая-то светлая голова, которая все это разрулит. Я на это не способен. Мы поставлены перед чудовищным фактом, что сокращаем суммы на школы и детские сады ради стадиона.

    По большому счету, наверное, все это дело нужно было прикрыть раньше. Ведь что важнее? Дети. Но так рассуждают люди моего возраста. А другие скажут – стадион тоже нужен, дети должны быть здоровыми.

    Рубить сейчас головы виноватым? Тоже ничего не изменится. Выпустить пар – не значит решить проблему. Ее должны решать специалисты на государственном уровне. Но как можно было довести до такой ситуации, когда за счет детей мы строим стадион? Мне этого не понять. И не только мне.

    – Если стадион все-таки будет достроен, станете его посещать?

    – Ох… Вы знаете, я настолько прирос к «Петровскому». Мне будет печально с ним расставаться – как с родным человеком. Очень тяжело. Молодые пойдут, а мне будет непросто. Конечно, схожу на новую арену, но все родное останется на «Петровском».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2016 17:38
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    Комментарии25
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      Рейтинг: -9

      KK777 23 августа 2016, 08:47

      теперь понятно, почему все тамошние детки такие тупые посты здесь пишут)))))))))))))))))
      никакого образования, чему во дворе научился, тем и живет))))))))))))

      ГЫ-ГЫ-ГЫ

      1
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      Рейтинг: +22

      DED61 23 августа 2016, 07:03

      А вспомните сколько сарказма и подначек было когда строился стадион для Спартака!!!И где сейчас все те кто злорадствовал?

      1
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 22 августа 2016, 22:52

      Предлагаю строить за счёт зарплат футболистов Зенита. Они всё равно получают деньги от государства.
      Плюс всем чиновникам Петербурга сократить зп на 20% до введения стадиона в строй.

      6
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 22 августа 2016, 21:45

      Россияне вы счастливые люди,
      вы даже не знаете ,как уёво вы живете))))

      -2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 августа 2016, 21:12

      Слыш ты, Д,артаньян Михайлович! Не надо. Примите как должное. Или "Зенит"или дети..

      -2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 августа 2016, 20:52

      Уважаемый Михаил Д,артаньянович! Забудьте уже про джентльменство..Я уже забыл....

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 22 августа 2016, 20:05

      Это же Россия, здесь все возможно и строительство стадионов к ЧМ из средств на образования и медицину... Все норм, так и живем!

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 22 августа 2016, 19:50

      достояние народа и не иметь стадиона лучшего

      -2
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 22 августа 2016, 19:36

      и еще зачем спрашивается в Питере такой большой стадион ведь даже сейчас Петровский не заполняется до отказа а потом откуда наберется 60 тыс. зрителей ну от силы может быть когда нибудь если Зенит будет играть с Реалом или Барсой тогда и придут и то не уверен, а еще так как он сейчас играет то вообще зачем все это!? Хватило бы тыс. на 40, может быстрей и дешевле бы уже давно постоили

      2
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      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 > Garrincha58 22 августа 2016, 20:18

      Чё за херню ты несёшь? Каждый матч стадион битком.И стадион почти на 70 тысяч,а не 60.Когда я ходил на Милан,то в первые 3 часа почти все билеты уже были раскуплены,я стоял в очереди за 3 часа до начала продажи билетов,и еле купил 3 штуки,стадион будет битком 1-й сезон всегда,на следующий будет битком на все ТОПовые матчи,про Барсу и Реал я вообще молчу.Только на условные Амкары и Томи не будет заполняться

      -1
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 22 августа 2016, 19:31

      Пока казнокрадов не будут к стенке ставить Россия никогда не встанет с колен. Ведь ужас страна где есть нефть, газ, лес, золото - да все есть занимает 95 место по уровню жизни населения это ли не позор, а стадион это мелочь скоро забудут про него, а страна и ее уровень останутся или еще больше снизится!

      3
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > Garrincha58 23 августа 2016, 06:43

      как пел Слепаков : "нефть-есть,газ-есть,а народу не хрен есть... "так в России матушке-и это печально(((

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