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    Тюльпанов: «Перераспределение средств на достройку «Зенит-Арены»? В этом нет ничего противозаконного»

    Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов высказал мнение о перераспределении средств на достройку стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

    – В этом нет ничего противозаконного. Правительство имеет право перераспределить 10 процентов денежных средств в рамках законодательства. Это стандартная практика. Так что все в рамках закона.

    – Постойте, а нельзя достроить стадион непосредственно за счет самого правительства, самого Смольного?

    – Как это? Эти средства, которые перераспределены, находятся в бюджете города. По закону 10 процентов можно бросить на строительство стадиона. Поймите, его кровь из носа нужно возвести до декабря. До нового года.

    – Что дальше? Урезать пенсии пенсионерам?

    – Нет. Этого не произойдет, так как это как раз противозаконно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2016 15:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 23 августа 2016, 17:12

      Ха... Ещё спрашивает, "как это?"...

      Да легко: зарплата в Смольном - МРОТ, без лимузина с мигалками, без откатов, без бесплатных квартир и, да, обычные цены на обед в депутатской столовой. Кажись, несколько млрд бы легко нашлись.

      0
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      Рейтинг: +1440

      Sedoi_Goblin 22 августа 2016, 22:26

      Не верной дорогой идёте,товарищи...

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      Рейтинг: +11214

      alp 22 августа 2016, 19:56

      на Руси по прежнему дураков дохера... и это еще пол беды.. катастрофа в том, что эти бездари стоят у руля...

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 22 августа 2016, 17:37

      бляди,можно сказать на костях стадион строят,только чепушилы могут такому стадиону радоваться

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 22 августа 2016, 17:29

      Этот стадион, для наших чинуш как золотая курочка, которая снесла уже не один десяток золотых яичек, осевших в их карманах. И чем дольше они его будут "достраивать", тем прочнее будет их семейный бюджет.

      3
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 22 августа 2016, 16:30

      В открытую воруют чемоданами,а наше правительство урезает у трудяг пенсионеров проезд,которые ещё в СССР горбатились!Я патриот своей страны и горжусь былыми заслугами наших предков,но в настоящее время мне становиться стыдно и обидно за такой бардак!

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 22 августа 2016, 16:28

      Что дальше? Урезать пенсии пенсионерам?

      – Нет. Этого не произойдет, так как это как раз противозаконно...а жаль...

      5
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      Рейтинг: +508

      triton004 22 августа 2016, 16:12

      Смыло бы на хуй этот остров с его стадионом,засели суки в смольном

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      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 > triton004 22 августа 2016, 16:34

      Ты знаешь,что на этом острове живут тысячи и тысячи ни в чём не повинных людей? Или ты так,в качестве истерии херню строчишь?

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      Рейтинг: +1381

      marslond 22 августа 2016, 15:47

      Если бы захотели уже давно бы достроили.

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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 22 августа 2016, 15:46

      Пидарасы конченные

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