Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тюльпанов: «Перераспределение средств на достройку «Зенит-Арены»? В этом нет ничего противозаконного»

Тюльпанов: «Перераспределение средств на достройку «Зенит-Арены»? В этом нет ничего противозаконного»

22 августа 2016, 15:07
14

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов высказал мнение о перераспределении средств на достройку стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

– В этом нет ничего противозаконного. Правительство имеет право перераспределить 10 процентов денежных средств в рамках законодательства. Это стандартная практика. Так что все в рамках закона.

– Постойте, а нельзя достроить стадион непосредственно за счет самого правительства, самого Смольного?

– Как это? Эти средства, которые перераспределены, находятся в бюджете города. По закону 10 процентов можно бросить на строительство стадиона. Поймите, его кровь из носа нужно возвести до декабря. До нового года.

– Что дальше? Урезать пенсии пенсионерам?

– Нет. Этого не произойдет, так как это как раз противозаконно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
and4ever86
1471869690
Продал бы одну из своих 10 хат и спонсировал бы строительство приюта для бомжей. Ну пару друзей бы подтянул. У кокорина можно 250 тыс. баксов забирать после каждого поражения, а взамен давать советское или крымское шампанское. Да есть варианты, короче.
Ответить
SPARTAK-ARMANi
1471870001
Пидарасы конченные
Ответить
triton004
1471871542
Смыло бы на хуй этот остров с его стадионом,засели суки в смольном
Ответить
anri1703
1471872498
Что дальше? Урезать пенсии пенсионерам? – Нет. Этого не произойдет, так как это как раз противозаконно...а жаль...
Ответить
джон базелон
1471872644
В открытую воруют чемоданами,а наше правительство урезает у трудяг пенсионеров проезд,которые ещё в СССР горбатились!Я патриот своей страны и горжусь былыми заслугами наших предков,но в настоящее время мне становиться стыдно и обидно за такой бардак!
Ответить
Андрей Ермошин
1471876190
Этот стадион, для наших чинуш как золотая курочка, которая снесла уже не один десяток золотых яичек, осевших в их карманах. И чем дольше они его будут "достраивать", тем прочнее будет их семейный бюджет.
Ответить
Каратель помойников
1471876670
бляди,можно сказать на костях стадион строят,только чепушилы могут такому стадиону радоваться
Ответить
alp
1471884961
на Руси по прежнему дураков дохера... и это еще пол беды.. катастрофа в том, что эти бездари стоят у руля...
Ответить
Sedoi_Goblin
1471894017
Не верной дорогой идёте,товарищи...
Ответить
Denis SPb
1471961525
Ха... Ещё спрашивает, "как это?"...
Да легко: зарплата в Смольном - МРОТ, без лимузина с мигалками, без откатов, без бесплатных квартир и, да, обычные цены на обед в депутатской столовой. Кажись, несколько млрд бы легко нашлись.
Ответить
Главные новости
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
3
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
4
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
5
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
8
Все новости
Все новости
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
3
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
4
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
5
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
8
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
4
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
16
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+