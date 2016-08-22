Тюльпанов: «Перераспределение средств на достройку «Зенит-Арены»? В этом нет ничего противозаконного»

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов высказал мнение о перераспределении средств на достройку стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
– В этом нет ничего противозаконного. Правительство имеет право перераспределить 10 процентов денежных средств в рамках законодательства. Это стандартная практика. Так что все в рамках закона.
– Постойте, а нельзя достроить стадион непосредственно за счет самого правительства, самого Смольного?
– Как это? Эти средства, которые перераспределены, находятся в бюджете города. По закону 10 процентов можно бросить на строительство стадиона. Поймите, его кровь из носа нужно возвести до декабря. До нового года.
– Что дальше? Урезать пенсии пенсионерам?
– Нет. Этого не произойдет, так как это как раз противозаконно.
Да легко: зарплата в Смольном - МРОТ, без лимузина с мигалками, без откатов, без бесплатных квартир и, да, обычные цены на обед в депутатской столовой. Кажись, несколько млрд бы легко нашлись.