Тюльпанов: «Перераспределение средств на достройку «Зенит-Арены»? В этом нет ничего противозаконного»

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов высказал мнение о перераспределении средств на достройку стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

– В этом нет ничего противозаконного. Правительство имеет право перераспределить 10 процентов денежных средств в рамках законодательства. Это стандартная практика. Так что все в рамках закона.

– Постойте, а нельзя достроить стадион непосредственно за счет самого правительства, самого Смольного?

– Как это? Эти средства, которые перераспределены, находятся в бюджете города. По закону 10 процентов можно бросить на строительство стадиона. Поймите, его кровь из носа нужно возвести до декабря. До нового года.

– Что дальше? Урезать пенсии пенсионерам?

– Нет. Этого не произойдет, так как это как раз противозаконно.