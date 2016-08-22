Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коноплянка: «Мне непонятно мое будущее в «Севилье»

    Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка может сменить клубную прописку из-за отсутствия игровой практики. Такое заявление украинец сделал в эфире программы «Великий футбол».

    «Мне немного непонятно мое положение в «Севилье». Буду выяснять этот момент. Логика главного тренера? Если углубляться в подробности, то я бы вам рассказал, но сейчас не хочу это делать. Для начала сам хочу до конца все выяснить.

    Да, летом были предложения, однако пока не хочу об этом говорить, ведь сейчас я в «Севилье». Трансферное окно еще открыто, и стоит все расставить на свои места. Мне пока ничего непонятно.

    Во время сборов выходил в старте, поэтому сейчас чуть-чуть все непонятно. Не хочу забегать вперед и угадывать, что не так. Нужно поговорить с тренером и все выяснить.

    Если я сейчас сдамся, то проиграл, а я не люблю проигрывать. Меня лично это закаляет», – сказал он.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2016 09:32
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 24 августа 2016, 17:58

      сам себе загубил карьеру, когда поперся в севилью.. просидел на лавке...аршавин в арсенале намного лучше играл!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 24 августа 2016, 17:56

      по вине коноплянки севилья отдала кубок реалу...а ведь он был уже почти у них в руках... не годен коноплянка для севильи.. в днепр и то врядли возьмут..хотя за бесплатно возьмут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Arn 22 августа 2016, 13:12

      в Ливер надо было Клоп из тебе игрока сделала бы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 22 августа 2016, 12:33

      Может просто ты сдал за межсезонье?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 августа 2016, 11:25

      Только ,вроде он Коно сейчас ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      15426378s 22 августа 2016, 09:37

      так не надо быть статистом сидя на скамейке для запасных игроков, проси , требуй, а то в другую страну , за игровой практикой.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11