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    Старший тренер «Кубани»: «В предыдущих матчах нам не везло»

    Старший тренер «Кубани» Михаил Семенов прокомментировал игру команды в матче 9-го тура первенства ФНЛ с «Мордовией» (3:1). Напомним, что это первая победа краснодарцев в сезоне.

    – Мы знали, что «Мордовия» – очень быстрая команда. Ее игроки высоко прессингуют, обладают хорошей скоростью. Сегодня мы решили упростить игру, действовать вторым номером. Такая роль требует терпения, и ребята терпели. Футболисты правильно действовали в позиционной обороне и ждали своих моментов впереди. И моментов, нужно отметить, у нас было достаточно. Было четыре выхода один на один, три мяча забили. В итоге сегодня случилась долгожданная победа.

    – Чем сегодняшняя игра отличалась от предыдущих в исполнении «Кубани»?

    – Главным образом, в предыдущих матчах нам не везло. И как я уже отметил, сегодня нам надо было проявлять терпение, чтоб дождаться контратаки. Именно в этом мы и изменили игру.

    Источник: ФК «Кубань»

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    22.08.2016 08:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 22 августа 2016, 09:09

      А могли забить больше!!! Потенциал у команды есть надо его использовать!!!

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