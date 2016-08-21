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    Рахимов не будет руководить «Тереком» в матче с «Ростовом» из-за проблем со здоровьем

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов не сможет руководить своей командой в предстоящем матче с «Ростовом» из-за проблем со здоровьем.

    «Рахимова заменяет Игорь Ледяхов. Скорее всего, на матче с «Ростовом» руководить командой будет он, а дальше станет видно.

    Завтра он будет сдавать анализы в Москве, потом будет лечиться совместно с австрийскими врачами. До сих пор диагноз не поставлен, никто не знает, что происходит, поэтому лечение толком назначить не могут», — сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

    Источник: ТАСС

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    21.08.2016 16:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 21 августа 2016, 16:59

      Рашидик, поправляйся!!!

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 21 августа 2016, 16:45

      Здоровья Рахимову!

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