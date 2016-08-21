Селюк: «Игра Траоре? А сколько мячей забил у нас Кокорин в этом сезоне?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, поделился мнением об игре своего клиента в нынешнем сезоне.

– Во-первых. ЦСКА пока все свои матчи проводит на выезде. Причем три команды – «Анжи», «Оренбург», «Урал» действовали строго от обороны, закрывались. На армейцев все всегда настраиваются. Второе. Сказалась и сильная жара в Оренбурге и в Екатеринбурге. И третье. ЦСКА пока никому не уступил, исправно набирает очки.

– В этом есть и заслуга Траоре?

– А как же? Ласина – габаритный форвард, навязывают борьбу в штрафной, оттягивает на себе силы соперников. В итоге освобождаются свободные зоны, откуда, например, забивает Еременко. В команде все взаимосвязано. Хотите приведу пример?

«Рубин» выложил за Рочину 10 миллионов. Разве он забил? А сколько мячей забил у нас Кокорин в этом сезоне? Так что давайте повременим с критикой. Главное – ЦСКА выигрывает, набирает очки. Слуцкий – умный специалист, найдет, как эффективно использовать Ласину. Да и вообще, кто на старте сезона поражает результативностью?