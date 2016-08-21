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  • Селюк: «Игра Траоре? А сколько мячей забил у нас Кокорин в этом сезоне?»

Селюк: «Игра Траоре? А сколько мячей забил у нас Кокорин в этом сезоне?»

21 августа 2016, 16:30
11

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, поделился мнением об игре своего клиента в нынешнем сезоне.

– Во-первых. ЦСКА пока все свои матчи проводит на выезде. Причем три команды – «Анжи», «Оренбург», «Урал» действовали строго от обороны, закрывались. На армейцев все всегда настраиваются. Второе. Сказалась и сильная жара в Оренбурге и в Екатеринбурге. И третье. ЦСКА пока никому не уступил, исправно набирает очки.

– В этом есть и заслуга Траоре?

– А как же? Ласина – габаритный форвард, навязывают борьбу в штрафной, оттягивает на себе силы соперников. В итоге освобождаются свободные зоны, откуда, например, забивает Еременко. В команде все взаимосвязано. Хотите приведу пример?

«Рубин» выложил за Рочину 10 миллионов. Разве он забил? А сколько мячей забил у нас Кокорин в этом сезоне? Так что давайте повременим с критикой. Главное – ЦСКА выигрывает, набирает очки. Слуцкий – умный специалист, найдет, как эффективно использовать Ласину. Да и вообще, кто на старте сезона поражает результативностью?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Траоре Ласина
Комментарии (11)
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vladik12
1471787101
Нервничает футбольная барыга, дерзит. Понимает, что народ прочухал сомнительное качество его африканской древесины.
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Mirak92
1471787219
Не о чем траоре !!!
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bombardir70
1471787372
Он и в Анжи не какой был,и в Монако на лавке сидел,зачем взяли?
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Ден 781
1471788697
Впарил звезду )
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river31
1471791595
Пока ничего особо фееричного не сделал, по крайней мере мне так показалось.. Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Может еще адаптируется.
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cska-62
1471794551
А публично обещал в каждом матче забивать, между прочим... :-))))) Было ясно, что для Лиги Чемпионов Траоре никто и звать его никак, но вот в матчах РФПЛ мог бы выглядеть и поприличнее... Самая смешная в интервью следующая фраза: "Сказалась и сильная жара в Оренбурге и в Екатеринбурге". Ну если жара мешала играть негру, то как же в неё играли белые люди? :-))))
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_Kesh_Suntar_
1471800031
А что Страндберг Карлосом!? Почему он не выходить!
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RamonCSKA
1471805773
Смолов поражает
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Dobroe Teplo za CSKA
1471858278
а обещал забивать в каждом матче
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