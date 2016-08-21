Венгер: «Готов потратить на игрока 300 миллионов, если он будет действительно нужен»

Одна песня: если бы надо было купил бы....а в конце сезона скажет...зря не купили
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что лондонский клуб готов потратить на футболиста 300 миллионов фунтов, если тот будет стоить этих денег.
«Трата денег не является показателем качества. Другое дело – покупка по-настоящему ценного игрока. Мы готовы сделать это. Даже потратить 300 миллионов фунтов, если найдется такой игрок и такая сумма денег. Не стоит забывать, что в нашем клубе работают около 600 сотрудников, перед которыми мы несем ответственность», – сказал Венгер.