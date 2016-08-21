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    Венгер: «Готов потратить на игрока 300 миллионов, если он будет действительно нужен»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что лондонский клуб готов потратить на футболиста 300 миллионов фунтов, если тот будет стоить этих денег.

    «Трата денег не является показателем качества. Другое дело – покупка по-настоящему ценного игрока. Мы готовы сделать это. Даже потратить 300 миллионов фунтов, если найдется такой игрок и такая сумма денег. Не стоит забывать, что в нашем клубе работают около 600 сотрудников, перед которыми мы несем ответственность», – сказал Венгер.

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.08.2016 12:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 21 августа 2016, 14:00

      Одна песня: если бы надо было купил бы....а в конце сезона скажет...зря не купили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      z89 21 августа 2016, 13:20

      купить легче, чем воспитать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 августа 2016, 12:50

      Языком и миллиард не жалко

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 21 августа 2016, 12:34

      Все балаболит и балаболит, лучше бы делал команду сильнее

      2
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