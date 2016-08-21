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    Брызгалов: «Еще не готов полностью, не набрал оптимальную форму»

    Защитник «Терека» Сергей Брызгалов признал, что его команде сложно далась победа над «Уфой» (3:1) в 4-м туре чемпионата России.

    – Матч с «Уфой» был сложным, и входить в игру было тяжело. Было не так много времени, чтобы освоиться на поле. Очень рад, что команда выиграла и завоевала три очка. Перед матчем было непросто психологически, до этого были две сложные игры. Но ребята молодцы, выдержали, забили.

    – Вы вступили в игру вместо Олега Иванова в центре поля.

    – До этого мне доводилось играть на позиции опорного полузащитника. Поэтому, так как Игорь Ледяхов выпустил меня в центр поля, сыграл на этой позиции.

    – Как чувствуете себя после травмы и последующего лечения?

    – Понятно, что еще не готов полностью, не набрал оптимальную форму. Тренируюсь, работаю, думаю с каждым днем буду чувствовать себя все лучше.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    21.08.2016 11:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 августа 2016, 12:32

      Вечно перспективные футболисты

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