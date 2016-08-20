Андрей Аленичев: «Дмитрий ушел из «Спартака» не по своей воле»

Депутат Псковской городской думы и председатель городской федерации футбола Пскова Андрей Аленичев заявил, что его брат Дмитрий покинул должность главного тренера «Спартака» не по своей воле. Напомним, 43-летний специалист не смог вывести красно-белых в четвертый квалификационный раунд Лиги Европы, после чего оставил занимаемый пост. Отметим, клубная пресс-служба сообщила, что наставник сам написал заявление об уходе.

«Брат сейчас находится на отдыхе в Италии. После отпуска, я думаю, он сумеет достаточно быстро найти новую команду. Уход из «Спартака» – это не его решение, но жизнь продолжается. Мне кажется, руководство «Спартака» само не знает, чего хочет, шарахаются из стороны в сторону», – приводит слова Андрея Аленичева «Псковская губерния‎».