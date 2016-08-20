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    «Уфа» – «Терек». Все голы

    Сегодня состоялся поединок четвертого тура РФПЛ между «Уфой» и «Тереком» (1:3). «Бомбардир» предлагает вашему вниманию голы этой встречи.

    В дебюте второй половины игры счет ударом головой в верхний угол открыл нападающий грозненцев Беким Балай. На 75-й минуте новичок уфимцев Кеинде Фатай, перевисев на втором этаже защитника хозяев после подачи со штрафного, оправил мяч в ворота Гиорги Шелии. За две минуты до окончания основного времени встречи форвард гостей Заур Садаев вывел свою команду вперед шикарным ударом в «девятку» после навеса с фланга. А еще через пару минут хавбек Георге Грозав после ошибки стража ворот «Уфы» установил окончательный счет в матче.

    0:1 – Балай, 48

    1:1 – Фатай, 75

    1:2 – Садаев, 88

    1:3 – Грозав, 90

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2016 16:30
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