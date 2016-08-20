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    «Ростов» до первого сентября полностью расплатится за трансфер Нобоа

    Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что «Ростов» намерен до конца августа полностью расплатиться с ПАОК за полузащитника Кристиана Нобоа.

    «Задолженность по трансферу Нобоа из ПАОК составляет 55,9 миллионов рублей. По этому вопросу мне удалось договориться с Иваном Саввиди. Клуб написал в ПАОК соответствующее письмо. До первого сентября мы этот вопрос закроем. Для нас важно это сделать, чтобы клуб получил возможность заявить новых футболистов», – приводит слова Гуськова «Чемпионат-Ростов».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2016 10:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 20 августа 2016, 12:58

      прискорбно очень то что Ростов на пороге свершения величайшей в истории клуба событие,а тут такое в клубе происходит,все к верх дном проще говоря,и стоит верить что все разрешиться,и клуб Ростов станет только сильнее,и будет играть на европейской арене,неся заслуженные балы в таблицу коэффициентов и уважение к российскому футболу...

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 августа 2016, 17:28

      Он не мог ничего украсть,всё уже украли до него)))

      -1
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Зенит оле оле ола 20 августа 2016, 19:49

      Сгинь с ветки ,достал уже недоумок! В каждой бочке затычка!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 августа 2016, 12:25

      И это еще и за ПАОКа, от же Саавиди редкостный мудак! Команда в шаге от ЛЧ, играть некому, заявить никого не могут, что же за дебилы такие.
      Прекрасно понимаю Бердыева и его реакцию.

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 августа 2016, 12:18

      Есть надежда что Курбан помотается и вернется в Ростов и закончит начатое дело.....

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > a-rakhmatov 20 августа 2016, 13:29

      Бердыр не вернётся и начатое дело не закончится. После
      ответной встречи Ростова всё станет ясно.

      -1
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 20 августа 2016, 11:57

      то что Ростов получит финансово отличные вливания в случае прохода в ЛЧ - это понятно... вопрос в другом... получат ли игроки Ростова свои задолжности.... долгов у клуба полно... отсюда и вопрос мотивации ребят... они не бедные все ... но и играть на высоком уровне задарма никому не хочется...

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > niarmed311082 20 августа 2016, 17:30

      Задарма никто не хочет и на низком уровне играть,и вообще играть

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 20 августа 2016, 11:32

      ростов весь свой долг в 300 000 000 могут погасить одним баштушем +если 10 000000 евро капнет за участие в лч клуб вобще разбогатеет

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Smoking_dog 20 августа 2016, 15:57

      Думаю не клуб,а некоторые члены

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