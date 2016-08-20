«Ростов» до первого сентября полностью расплатится за трансфер Нобоа

прискорбно очень то что Ростов на пороге свершения величайшей в истории клуба событие,а тут такое в клубе происходит,все к верх дном проще говоря,и стоит верить что все разрешиться,и клуб Ростов станет только сильнее,и будет играть на европейской арене,неся заслуженные балы в таблицу коэффициентов и уважение к российскому футболу...
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что «Ростов» намерен до конца августа полностью расплатиться с ПАОК за полузащитника Кристиана Нобоа.
«Задолженность по трансферу Нобоа из ПАОК составляет 55,9 миллионов рублей. По этому вопросу мне удалось договориться с Иваном Саввиди. Клуб написал в ПАОК соответствующее письмо. До первого сентября мы этот вопрос закроем. Для нас важно это сделать, чтобы клуб получил возможность заявить новых футболистов», – приводит слова Гуськова «Чемпионат-Ростов».