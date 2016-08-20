Ибрагимович: «МЮ» становится все лучше и лучше. Нам необходимо привыкнуть к победам»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, оформивший дубль в ворота «Саутгемптона» в матче 2-го тура АПЛ, поделился своими впечатлениями.

«Не имеет значения, кто забил. Я всегда стараюсь приносить пользу команде и своим одноклубникам. Очень рад, что нам удалось победить. Мы становимся все лучше и лучше. Это хорошее начало. Мы должны привыкнуть к победам.

В Англии играть сложнее, чем во Франции. Здесь необходимо быть предельно сконцентрированным на протяжении всего матча», – сказал Ибрагимович.