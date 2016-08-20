Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погба: «В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» будет творить большие дела»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями от победы над «Саутгемптоном» (2:0) в матче второго тура АПЛ.

    «Очень счастлив, ведь сегодня день рождения моего брата. Я был расслаблен, не нервничал, спокойно провел матч. Я всегда хотел побеждать. Именно за этим я пришел сюда. Мы – топ-клуб, и мы должны привыкнуть к победам.

    Я совершил потерю после того, как коснулся мяча впервые, но затем освоился и почувствовал себя лучше. «Манчестер Юнайтед» – большой клуб, и в этом сезоне мы будем творить большие дела», – сказал Погба.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2016 01:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11