Ари: «Почти все игроки «Краснодара» считают, что мы готовы сражаться за чемпионство»

Нападающий «Краснодара» Ари заявил, что в нынешнем сезоне он хочет как можно чаще выходить в стартовом составе команды, а также завоевать титул чемпиона России.

– Прошлый сезон для тебя получился не самым удачным. Можешь назвать его худшим в карьере?

– Я бы не был таким категоричным. Да, я играл мало, гораздо меньше, чем хотел бы, но такие периоды порой случаются у каждого футболиста. Главное сделать выводы и постараться снова завоевать постоянное место в составе.

– Тебе это, судя по всему, удалось. Во время предсезонной подготовки и в первых официальных матчах сезона все снова увидели прежнего Ари, а, может быть, даже Ари версии 2.0, более продвинутого. С чем связано такое преображение?

– Я знал, что новый сезон можно будет начать с чистого листа. У меня была цель – вернуться в основу. И во время предсезонки я много работал для этого. Можно сказать, что новый сезон я начал с новой головой. И я думаю, что у меня все получится!

– Недавно в одном из интервью ты заявил, что именно «Краснодар» считаешь претендентом номер 1 на победу в нынешнем чемпионате России. С чем связана твоя уверенность в том, что команда созрела для борьбы за титул?

– Во-первых, так считаю не только я, так считают почти все ребята в команде. Это наша общая цель. А во-вторых, я чувствую, что за прошедшее время мы стали еще более сплоченными, как команда – и на поле, и за его пределами. Мы стали одним целым, а это значит, мы готовы сражаться за титул и выиграть его.

Почему «Краснодар» может стать чемпионом России уже в нынешнем сезоне