Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ари: «Почти все игроки «Краснодара» считают, что мы готовы сражаться за чемпионство»

Ари: «Почти все игроки «Краснодара» считают, что мы готовы сражаться за чемпионство»

19 августа 2016, 15:18
15

Нападающий «Краснодара» Ари заявил, что в нынешнем сезоне он хочет как можно чаще выходить в стартовом составе команды, а также завоевать титул чемпиона России.

– Прошлый сезон для тебя получился не самым удачным. Можешь назвать его худшим в карьере?

– Я бы не был таким категоричным. Да, я играл мало, гораздо меньше, чем хотел бы, но такие периоды порой случаются у каждого футболиста. Главное сделать выводы и постараться снова завоевать постоянное место в составе.

– Тебе это, судя по всему, удалось. Во время предсезонной подготовки и в первых официальных матчах сезона все снова увидели прежнего Ари, а, может быть, даже Ари версии 2.0, более продвинутого. С чем связано такое преображение?

– Я знал, что новый сезон можно будет начать с чистого листа. У меня была цель – вернуться в основу. И во время предсезонки я много работал для этого. Можно сказать, что новый сезон я начал с новой головой. И я думаю, что у меня все получится!

– Недавно в одном из интервью ты заявил, что именно «Краснодар» считаешь претендентом номер 1 на победу в нынешнем чемпионате России. С чем связана твоя уверенность в том, что команда созрела для борьбы за титул?

– Во-первых, так считаю не только я, так считают почти все ребята в команде. Это наша общая цель. А во-вторых, я чувствую, что за прошедшее время мы стали еще более сплоченными, как команда – и на поле, и за его пределами. Мы стали одним целым, а это значит, мы готовы сражаться за титул и выиграть его.

Почему «Краснодар» может стать чемпионом России уже в нынешнем сезоне

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ари
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Simbirsk
1471610832
С таким настроем игроков, вполне возможно) Есть цель, они идут к ней. У многих все совсем не так
Ответить
Сергей Свояк
1471611117
И правильно делаете, что считаете! Я тоже так считаю, а мне на комментарий о том,что я считаю "Краснодар" фаворитами этого сезона, аж 10 минусов поставили... )) Злодеи! Поставьте хоть на это комментарий побольше плюсов(лайков) ))
Ответить
Ден 781
1471612036
Неее, давайте Спартак выиграет РПЛ, а вы ЛЕ :)
Ответить
Аристократ Олжик
1471612105
Краснодару по силам взять в этом году чемпионат, да и думаю в ЛЧ могут по пылить и даже удивить . . .
Ответить
BAIv
1471612980
что думать трясти надо!!!! ждемс не слов а дела....
Ответить
juvseriy
1471613465
Главное начать обыгрывать фаворитов нужно, и все будет, громить середняков научились.
Ответить
Kurp
1471620197
Быстрее всего после Ростова, больше кандидатов нет. Бомжи пытаются трепыхаться, но с них толку как всегда не будет. Финансирование слабое, бюджет всего лишь в 10 раз больше , чем в Ростове, а нужно в 20 раз.
Ответить
КАРАТ
1471623193
Играйте в свою игру, все получится
Ответить
Беспринципный Дима
1471628626
Почти. Поэтому-хер
Ответить
a-rakhmatov
1471644143
Краснодар на сегодняшней день самая стабильная команда и может претендовать реально на чемпионство, кони и зинушка в закате, а в Ростове нет бабла
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
3
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
6
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
3
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
7
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
2
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+