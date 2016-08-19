Погба: «Ибрагимович любит говорить: «Я – Златан»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своих отношениях с одноклубником нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Мне всегда приятно выступать с очень сильными футболистами, звездами. Такие игроки, как Ибрагимович, всегда хотят большего. Для достижения высоких целей и задач нужны такие, как Златан.

Ибрагимович любит пошутить. Он всегда говорит что-то о моей прическе или обуви, когда мы встречаемся. А еще он любит говорить: «Я – Златан». Он очень славный парень», – заявил Погба.