Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Романцев: «Я не знаю, кто такой Каррера, но надеюсь дождаться чемпионства «Спартака»

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.

    — Скажу честно — я не знаю, кто такой Каррера и что он собой представляет как главный тренер. Наверно, он был хорошим ассистентом, если такой опытный специалист, как Антонио Конте, его жаловал в серьезных командах. Но как итальянец проявит себя на самостоятельной работе? Я желаю, чтобы ему улыбнулась удача.

    Как оцените эпопею с выбором главного тренера «Спартака»?

    — Никогда в жизни такого не видел. Более 40 лет проработал в футболе, но не помню такого калейдоскопа информации о переговорах клуба с потенциальным главным тренером. Причем чтобы эта информация еще и постоянно менялась, и противоречила самой себе. Прежде чем освобождать тренера от занимаемой должности, как это было в случае с Дмитрием Аленичевым, нужно, чтобы уже была кандидатура на замену. Но тут руководству «Спартака», конечно, виднее.

    Когда «Спартак» вернет себе чемпионство?

    — В начале каждого сезона есть надежда на это. И всякий раз мы от «Спартака» ждем, ждем и ждем победы. Мне уже 63 года, но я все-таки дождусь возвращения «Спартаком» чемпионства. Может быть, и в этом сезоне. Сейчас по всем параметрам шансы на это есть. И состав хороший, и конкуренты сдали. По крайней мере «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» не усилились, и с ними можно бороться на длинной дистанции.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2016 01:56
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 19 августа 2016, 11:33

      Я знаю кто такой Олег Иванович , но надеюсь не дождаться ....

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 19 августа 2016, 11:01

      да нет. не на твоем веке!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 19 августа 2016, 10:06

      мдя....слова,слова,слова...........................

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      pfrfhgfnmt 19 августа 2016, 09:50

      стока не живут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 августа 2016, 09:50

      Надейся и жди...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 августа 2016, 09:35

      Здоровья Романцеву и дождаться чемпионства!Нождать еще долго - столько не живут(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      AlMann 19 августа 2016, 09:18

      Иди спать. Во сне увидишь чемпионство спартака.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 августа 2016, 09:09

      У Спартака надежда только на провалы соперников)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 19 августа 2016, 09:05

      Хотя бы стабильную игру поставить бы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 19 августа 2016, 08:57

      А может самому Романцеву это и удастся...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11