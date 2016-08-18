Мутко: «Газзаеву надо держать себя в рамках приличия»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал высказывание Валерия Газзаева, который ранее заявил, что остальные кандидаты на пост главы организации «идут в связке».

«Я Валерия Георгиевича не читаю, мне только рассказывают. Идет избирательная кампания, и я понимаю, что и как будет делать Валерий Георгиевич, для меня никаких секретов здесь нет. По его выдвижению никто же не высказывается, почему он должен высказываться против? Надо себя держать в рамках приличия», – заявил Мутко.