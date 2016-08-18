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    Мутко: «Газзаеву надо держать себя в рамках приличия»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал высказывание Валерия Газзаева, который ранее заявил, что остальные кандидаты на пост главы организации «идут в связке».

    «Я Валерия Георгиевича не читаю, мне только рассказывают. Идет избирательная кампания, и я понимаю, что и как будет делать Валерий Георгиевич, для меня никаких секретов здесь нет. По его выдвижению никто же не высказывается, почему он должен высказываться против? Надо себя держать в рамках приличия», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    18.08.2016 19:52
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 августа 2016, 12:37

      Мудко, даже читать не умеет, ему оказывается всё рассказывают. В.Г.Газзаев
      имеет своё мнение и он имеет право его высказать. Для Мудко мнение ещё не сформировано, поэтому он и против высказывания другим кандидатом.
      Может быть и нам, болельщикам, Мудко запретит высказывать своё мнение.

      0
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      Рейтинг: +104

      M.B. 19 августа 2016, 12:32

      Два Кирилла, два дебила!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 августа 2016, 08:58

      Газзаев: «Мутко надо держать в черной рамке»

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > fakel-vrn 19 августа 2016, 12:40

      на могиле.

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 19 августа 2016, 06:44

      Иди руководи федерацией кегельбана России

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 19 августа 2016, 04:57

      А тебя на цепи надо держать подальше от футбола, господин Мутко

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 августа 2016, 00:15

      Мутко против Газзаева - это " Барселона " против " Кубани " - разные весовые категории !!!

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 18 августа 2016, 22:03

      Чукча - не читатель, чукча - писатель...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 18 августа 2016, 21:26

      Всенародные выборы покажут кто прав.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Аскорбин 19 августа 2016, 12:41

      Всенародных не будет, не допустят.А эти подделают.

      0
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr 18 августа 2016, 21:23

      Процесс наезда на усатого пошел............

      4
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      Рейтинг: +57

      Jdkwjx58 18 августа 2016, 21:19

      Как же зае...бал этот Мутный гей...

      5
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