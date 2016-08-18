Кержаков: «Думал, меня прорвет в первой игре за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России с ЦСКА.
— Матч с ЦСКА будет принципиальным для команды?
— Нет. Готовимся к нему так же, как и ко всем предыдущим играм.
— Как думаете, будет ли у «Зенита» психологическое преимущество с учетом того, что команда выиграла у ЦСКА в матче за Суперкубок России?
— Думаю, что не будет.
— ЦСКА в последнее время для «Зенита» удобный соперник. Значит ли это, что команда привыкла к армейцам?
— Не знаю, что они смогут нам предложить. В матче с ЦСКА мы будем играть в свой футбол. Если он приносит успех в этих играх, значит, тренерский штаб знает, как играть против них.
— Как вы себя чувствуете?
— Чувствую себя хорошо.
— Болельщики очень ждут гола от вас. Вы для себя определили, когда вас прорвет?
— Я думал, прорвет в самой первой игре