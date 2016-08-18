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    «Барселона» уверенно победила «Севилью» и выиграла Суперкубок Испании

    В ответном поединке за Суперкубок Испании «Барселона» крупно победила «Севилью». Встреча, состоявшаяся сегодня на «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Луиса Энрике.

    Дубль в составе каталонцев оформил Арда Туран. Еще один забитый мяч на счету Лионеля Месси.

    Таким образом, «Барселона» по сумме двух матчей переиграла «Севилью» со счетом 5:0 и завоевала Суперкубок Испании.

    Суперкубок Испании. Ответный матч

    Барселона – Севилья – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Туран, 10; 2:0 – Туран, 46; 3:0 – Месси, 55.

    Незабитый пенальти: Иборра, 33.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2016 01:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 18 августа 2016, 10:24

      Севилье надо срочно что-то делать. Три проигрыша подряд - это не дело

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 августа 2016, 08:47

      севилья уже не торт, тренеришка свалил и все...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 18 августа 2016, 07:22

      Кто смотрел игру? Это Севилья так плоха или Барселона сильна?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > egrrr 18 августа 2016, 08:49

      хо хол из севильи матч запорол...да и пенка нереализованная

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 18 августа 2016, 07:00

      Перед Сампаоли сложная задача. Без Эмери все по-другому

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 18 августа 2016, 06:41

      Севилья уже не та к сжелению.

      0
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 18 августа 2016, 02:01

      Севилья во многом держалась лично на Эмери. Да ещё и лидеров подраспродали... Нужно вновь сыгрываться.

      1
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