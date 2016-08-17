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    Гордеев: «Мордовия» могла знать пятое место в РФПЛ, а вместо этого вылетела»

    Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев заявил, что клуб в прошлом сезоне по своему потенциалу мог попасть в первую пятерку РФПЛ.

    «После ухода из «Мордовии» было очень тяжело. Сложный был очень сезон, особенно в психологическом плане. Футбол — это потрясающий вид спорта. И для меня это не только игра и способ зарабатывать деньги. Это часть моей жизни, дело, которое я искренне люблю. Я всегда гордился своей профессией, будучи спортсменом и тренером. Матч с ЦСКА, который мы проиграли со счетом 4:6? Не хотелось бы поднимать эту тему. Смотрите футбол, делайте выводы.

    В раздевалке после того матча была опустошенность. Недовольство. Но мы ни о чем не говорили с ребятами. Что стало последней каплей? Понимание, что у меня есть ответственность перед людьми, болельщиками. На трибуны приходят люди, которые искренне переживают за команду, некоторые в инвалидных колясках сидят... Плюс я сам по натуре победитель, спортсмен. Какой смысл работать, если определенные вещи ты все равно не можешь изменить? Тогда надо уходить. В общем, в «Мордовии» мне надоело бороться непонятно с чем.

    Я считаю, что мы могли занять пятое место. Пятое, понимаете? А в итоге вылетели», – заявил Гордеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2016 08:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 17 августа 2016, 17:31

      "Мордовия могла ЗНАТЬ пятое место..." :) Мне кажется админы специально ошибки везде глупые допускают ) то миллион с миллиардом путают, то грамматические ошибки ) Это такая фишка у бомбардира :)

      4
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 17 августа 2016, 15:44

      "В прошлом году я мог стать тренером Манчестера. Какого? Да хоть какого. А в итоге остался без работы. Нет , не любите вы меня. Уйду я от вас", - заявил где-то бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев.

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 17 августа 2016, 13:45

      Хотя почти у всех, кто это видел, закрались тогда серьезные сомнения насчет "характера" игры, все же как-то неожиданно рано выплыл сей прозрачненький намек.

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 17 августа 2016, 09:45

      У спартачей научился, могли пятое а заняли 28е

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 17 августа 2016, 09:05

      Вот это новость...намекает на договорняк??

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > С-Пб on-line 17 августа 2016, 11:03

      Или на давление

      1
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