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    Черчесов: «Футболисты «Ростова» заслужили вызов в сборную России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что вызванные в национальную команду игроки «Ростова» имеют опыт международных матчей.

    «Я бы не был так категоричен в оценке опыта игроков «Ростова», потому что при мне и Джанаев, и Кудряшов играли в еврокубках за «Спартак». У них никаких проблем с этим нет.

    Что касается Новосельцева и Полоза, то они достаточно стабильно играли в прошлом сезоне, в этом году тоже вошли в сезон в хорошей форме, а сейчас вообще играют в Лиге чемпионов. Поэтому их кандидатуры предпочтительнее на сегодняшний момент, чем игроки, играющие за клубы, где нет такого уровня игр и соперников.

    Они заслужили вызов в сборную, и будем надеяться, что они проявят себя», – сказал Черчесов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.08.2016 22:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 25 августа 2016, 13:01

      Футболисты Ростова - основа сборной!

      -1
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 18 августа 2016, 14:07

      Молодец, хоть кто-то начал обновлять состав.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 18 августа 2016, 14:06

      Слуцкий набрал попанов из ФНЛ и резерва Зенита на Евро . Неудивительно, что такой результат

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 августа 2016, 23:43

      Давно пора.

      -1
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