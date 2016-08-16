Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Будем думать о сотрудничестве с Фернандесом»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов на учебно-тренировочный сбор национальной команды защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

    «Фернандес приезжает в расположение сборной только на один день. Нам надо переговорить, как он себя видит в команде будущем. Так что он проведет одну тренировку и вернется в клуб.

    Повторюсь, мы пообщаемся и затем будем думать, как нам дальше сотрудничать», – сказал Черчесов.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2016 21:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      fdg54yf 16 августа 2016, 23:16

      Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pоссиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - http://goo.gl/bbI52s

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      чей котэ 16 августа 2016, 22:58

      Сколько интересно гинер черчесу за этот вызов забошлял

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11