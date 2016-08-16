Черчесов: «Будем думать о сотрудничестве с Фернандесом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов на учебно-тренировочный сбор национальной команды защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Фернандес приезжает в расположение сборной только на один день. Нам надо переговорить, как он себя видит в команде будущем. Так что он проведет одну тренировку и вернется в клуб.

Повторюсь, мы пообщаемся и затем будем думать, как нам дальше сотрудничать», – сказал Черчесов.