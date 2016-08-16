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    Черчесов: «Нойштедтер будет играть защитника, а Смолов – центрфорварда»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, на каких позициях он видит некоторых игроков национальной команды, приглашенных на товарищеские встречи с Турцией и Ганой. В частности, наставник отметил, что Роман Нойштедтер лучше смотрится в защите (на Евро-2016 игрок «Фенербахче» выступал на позиции опорного хавбека), а форвард «Краснодара» Федор Смолов, задействовавшийся ранее на фланге атаки, будет более полезен на острие.

    – С Жирковым по его состоянию общались? Eвро он пропустил.

    – Нет, беседы были с Игнашевичем и с Нойштедтером. 28-го у «Фенербахче» матч в чемпионате Турции. Смысл Роману прилетать сюда 29-го, чтобы через день опять в Турцию возвращаться? Это нужно заранее обговорить. Да и вообще нужно было понять, есть ли у него готовность играть за сборную. Я смотрел за его игрой в первых матчах сезона. Смотрелся убедительно.

    А с Жирковым мне говорить было лишним. Я его прекрасно знаю. Смотрел все его матчи за «Зенит» на сборах. Радует, что он в основе и играет с Шатовым на одном фланге. Это для нас большой плюс.

    – Нойштедтер фигурирует в списке как защитник. Вы его видите именно в этой роли?

    – Да. Потому что я хочу, чтобы все проявляли себя на той позиции, где им комфортно. Ситуации бывают разные, в том числе форс-мажор. Но в идеале каждый должен играть на своей позиции.

    – Смолов – центральный нападающий?

    – Да. Вы сейчас спросите, как им тогда с Дзюбой вместе играть. Опять же, это нюансы, которые можно выяснить только в тренировочном процессе и через игры. Но если игрок отлично раскрылся на одной позиции, зачем отнимать это у него?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2016 16:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 августа 2016, 19:22

      че-то я против натурализации этой... не нужно нам такое (

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 августа 2016, 19:17

      Вот кого-кого, а этого фрукта (Нойштедтера) лично я бы вообще не привлекал больше в сборную.

      0
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      Рейтинг: +4

      pavos 16 августа 2016, 17:20

      поживём, увидим

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