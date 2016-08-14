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    Черчесов: «Игнашевич с Березуцкимим? Я не буду заглядывать в паспорт»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о выборе футболистов в национальную команду.

    «Есть ли у меня любимчики? Такого изначально быть не может. Но нужно сравнивать игроков. Сравнивать тех, кого я знаю, с теми, кого не знаю. Не любимчиков у меня тоже нет. Денисов? А причем тут он? У меня конфликтов никогда ни с кем не было.

    Игнашевич с Березуцкими? Я сам до 40 играл, поэтому не могу заглядывать в паспорт. Нет молодых или старых футболистов. Есть плохие и хорошие.

    Выборы капитана? Если команда собрана, и футболисты уже давно играют вместе, то лучше не вмешиваться в процесс. А если это не так, то капитана должен назначить тренер», – заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2016 23:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 августа 2016, 06:26

      А надо бы,любой игрок имеет предел своих физических кондиций.А если он возьмет в сборную опять Игнашевича и Березуцких-лично я вообще игры сборной перестану смотреть.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Диктор 15 августа 2016, 08:55

      А, что в паспорте указаны физические кондиции? Игры сборной не
      хочешь, не смотри, тебя никто не заставляет.

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Диктор 16 августа 2016, 14:36

      не смотри

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 15 августа 2016, 02:53

      Я сам играл до 40....ну ты же вратарь ! Даже звезды после 30 меркнуть начинают, ну если только ты не Златан как пример

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Ден 781 16 августа 2016, 12:56

      Златан дорогое вино))

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > RamonCSKA 16 августа 2016, 14:36

      только на евро ноль

      0
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      Рейтинг: +26

      World_football 15 августа 2016, 01:20

      Старая песня,и этот тренер ничего нового не внесет,видно, березуцкий с игнаш до пенсии играть будут в сборной...

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > World_football 16 августа 2016, 14:37

      если надо значит будут

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 14 августа 2016, 23:29

      Начинается...от кого-то я про паспорт уже слышал. Если не сейчас наигрывать молодежь в сборной, то когда? ЦЗ менять надо, нет у них той скорости как раньше

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Zly 15 августа 2016, 08:58

      Особенно у Комбарова, добежит раз до штрафной противника, а
      обратно еле-еле пешком плетётся, ему самокат нужно выдать.

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      Рейтинг: +2229

      river31 > vladimir-7 16 августа 2016, 09:14

      "ему самокат нужно выдать"
      С моторчиком.

      -1
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