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    Черчесов: «Заставлять из-под палки я никого не буду»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими планами по подготовке национальной команды к предстоящим товарищеским матчам.

    «Буду выезжать на места, чтобы посмотреть на футболистов. Буду разговаривать с тренерами, которые могут посоветовать каких-то игроков, обратить на них внимание.

    Товарищеские матчи? У нас таких не должно быть. Должны быть контрольные матчи. Игроки должны настраиваться на контрольные поединки. Мы не можем каждый раз давать шанс футболистам, если они будут играть плохо. Заставлять из-под палки я никого не будут. Самим игрокам должно быть интересно. У них есть хорошая цель – чемпионат мира», – заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2016 22:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7991

      nik55 16 августа 2016, 14:20

      им не палка нужна а лом

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 15 августа 2016, 06:34

      А по другому наших играть никто не научил !

      0
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      Рейтинг: +30

      Valeron2705 14 августа 2016, 23:22

      Хе, хе, так откажись тогда сразу от своей затеи быть быть тренером сборной, ибо наши зазнавшиеся му.... только из под палки играть и могут.

      0
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      Рейтинг: +18

      Rus15RUS > Valeron2705 16 августа 2016, 08:39

      Нужен Сталин проиграли в Сибирь лес рубить

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 14 августа 2016, 23:05

      Не далекий тренеришка.

      -2
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      Рейтинг: +18

      Rus15RUS > prtcs 16 августа 2016, 08:40

      Сам то ты кто умник

      0
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