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    «Пескара» ведет переговоры по трансферу Аквилани

    Экс-хавбек «Ливерпуля», «Ювентуса», «Милана» и «Фиорентины» Альберто Аквилани, защищающий ныне цвета лиссабонского «Спортинга», может вернуться на Апеннины. К 32-летнему игроку проявляет интерес «Пескара», которая вышла в Серию А по итогам прошлого сезона. Сообщается, что переговоры продвинулись уже достаточно далеко.

    Аквилани перешел в стан «львов» прошлым летом. В минувшем сезоне итальянец принял участие в 19 поединках португальской Примейры, записав на свой счет три забитых мяча. Соглашение полузащитника с португальским клубом истекает через год.

    Источник: Football Italia

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    13.08.2016 21:55
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