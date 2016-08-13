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    «Ювентус» поспорит с «Миланом» за Бетанкура

    «Ювентус» проявляет интерес к хавбеку «Бока Хуниорс» Родриго Бетанкуру. Также 19-летнего игрока в своих рядах хочет видеть «Милан».

    Сообщается, что туринский клуб готов сразу заплатить за уругвайца требуемую сумму, чтобы ему не пришлось оставаться в Аргентине до окончания нынешнего года. При этом никаких финансовых подробностей сделки пока нет.

    «Бока» взяла время на раздумья, однако существует вариант, что сам Бетанкур захочет перебраться в «Милан», который гарантирует ему большее количество игрового времени.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    13.08.2016 16:50
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