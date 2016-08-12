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    Луческу: «Кроме двух голов «Ростов» ничего не создал»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги домашнего матча третьего тура чемпионата России с «Ростовом» (3:2).

    – Немного было таких игр в моей карьере. Сложно начинать матч с 0:2. Мы начали нервно, было много ошибок, чувствовалась неуверенность. Во втором тайме команда перевернула игру, показала характер и добилась победы. Результат отражает то, что происходило на поле: если не считать двух голов, «Ростов» ничего не создал.

    – Как вы оцените игру новичка – Жулиано?

    – Жулиано поменял ритм игры, он играл очень быстро, у него проходили проникающие передачи, он менял акцент атак с фланга на фланг – это и нужно было. Хотел бы отметить его смелость, ведь при назначении пенальти он взял мяч в руки и никого к нему не подпустил. А ведь новичок! Такое редко бывает! Пенальти изначально должен был бить Кришито, но он был заменен. Других исполнителей 11-метровых я не назначал. В итоге, смелость Жулиано привела к тому, что мы забили первый гол.

    – Почему вы выпустили именно Жулиано с Джорджевичем?

    – Мы вроде бы имели преимущество в контроле мяча, диктовали условия, но в завершающей фазе были недостаточно остры, поэтому я решил выпустить двух быстрых игроков. На Жулиано я рассчитывал в сегодняшней игре, но не знал, когда именно его выпускать – возможно, в конце второго тайма. В любом случае, сегодня он должен был однозначно дебютировать.

    А Джорджевича выпустил потому что мне нужен был быстрый атакующий игрок в штрафную площадь, ведь до перерыва в штрафную входил только Кокорин и, может быть, Витсель. Во втором тайме появилось много фланговых передач, и Джорджевич откликался на многие из них. У него было три момента, но он использовал лишь последний. При этом я бы не удивился, если бы Лука забил все три мяча.

    – Почему «Зенит» допустил такие простые ошибки в двух голах?

    – На нас довлел результат. Мы не могли выиграть, не могли забить, и это чувствовалось по игрокам – они допускали массу невынужденных ошибок, причем ошибались опытные футболисты в простых ситуациях. Хочу добавить: мне понравилось, что команда атаковала на протяжении последних 45 минут и добилась результата.

    – После матча с «Локомотивом» руководство подарило вам шапку. На этот раз вам подарили что-нибудь?

    – Нет, но поздравили с победой. Руководители «Зенита» чувствуют, что мы проходим через деликатный момент. Сейчас они понимают, что должны быть рядом с командой, и это очень радует. Думаю, что они сегодня на трибуне так же страдали, как и мы. А в конце были рады, как и мы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2016 23:11
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +10

      FaktOff 13 августа 2016, 13:40

      Чистое судейство.Только слепой будет это отрицать.

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 13 августа 2016, 12:48

      Если бы не удаление Гацкана буквально ни за что, посмотрел бы я , что тысейчас говорил, да и пенальти там не было , Навас положил руку на плечо
      кокорина и тот рухнул. Доже Орлов поначалу решил, что желтая карточка
      кокорину за симмуляцию. Позорное судейство , позорная игра Зенита.

      2
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      Рейтинг: +76

      takca 13 августа 2016, 12:19

      Руководство зенита и так весь перерыв провело в судейской комнате. Это ли не подарок для Мирчи.

      1
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 13 августа 2016, 10:30

      Во цыган! Два гола в ворота Зенита это мало?

      0
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      Рейтинг: +40

      Salim73 13 августа 2016, 09:38

      Да ты прав, а судья все сделал за вас. Сколько вы ему дали??? С такими деньгами Вы должны купит ЛЧ. Раньше был Ахмедов, сейчас Миллер!!!!!

      3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 августа 2016, 08:22

      Луческу: «Кроме двух голов «Ростов» ничего не создал»
      Смотри-ка ты,как заговорил,а весь первый тайм сидел не жив,не мертв.

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi 13 августа 2016, 08:22

      Действительно, кроме второго гола не создали ни одного момента.

      -2
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      Рейтинг: +362

      sargassov 13 августа 2016, 08:17

      Забавно такое читать, наверно кроме голов в ворота соперника на поле ещё что-то надо создавать

      3
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      Рейтинг: +997

      egrrr 13 августа 2016, 07:31

      "Руководители «Зенита» чувствуют, что мы проходим через деликатный момент. Сейчас они понимают, что должны быть рядом с командой, и это очень радует."
      Это как? Судей? А может быть, это на судью давил результат и он не справился с волнением?))

      2
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 13 августа 2016, 06:53

      уберите Орлова, умоляю, зае.....л он про зенит трындеть, этот не в форме, тот травмирован, 3-ий проблемы с семьёй кому это нахер интересно!!! Не слово про Ростов про смену тренера про долги, про ЛЧ там материала на 2 матча а не как он говорит по 2 мин в каждом тайме.

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