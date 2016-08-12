Спаллетти: «Паредес – сильный футболист, но иногда нужно пополнять трансферный бюджет»

Пипец!Прочитал эту новость,как будто Спаллетти главный тренер Зенита...потом понял что то не так)) P.S.Свежа ещё память)
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти рассказал о том, какое будущее в команде ждет полузащитника Леандро Паредеса.
«На мой взгляд, Паредес — сильный футболист, которого мы хотели бы сохранить в составе «Ромы». Но иногда на трансферном рынке приходится задействовать сильных игроков, чтобы пополнить свой трансферный бюджет», — сказал специалист.
Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется «Зенит».