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    Спаллетти: «Паредес – сильный футболист, но иногда нужно пополнять трансферный бюджет»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти рассказал о том, какое будущее в команде ждет полузащитника Леандро Паредеса.

    «На мой взгляд, Паредес — сильный футболист, которого мы хотели бы сохранить в составе «Ромы». Но иногда на трансферном рынке приходится задействовать сильных игроков, чтобы пополнить свой трансферный бюджет», — сказал специалист.

    Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется «Зенит».

    Источник: Football Italia

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    12.08.2016 06:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 августа 2016, 10:33

      Пипец!Прочитал эту новость,как будто Спаллетти главный тренер Зенита...потом понял что то не так)) P.S.Свежа ещё память)

      0
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 12 августа 2016, 08:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЭТО УЖАС!
      НЕУЖЕЛИ ТЕПЕРЬ ВСЕ БУДУТ ЗНАТЬ, ЧТО ЗЕНИТ КОМАНДА ПАРЕДАСОВ???

      КАШМАР!!!

      -6
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Врач Зенита 12 августа 2016, 08:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      это не новость))

      -4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Врач Зенита 12 августа 2016, 10:31

      Ну про ваших давно уже все знают))))

      3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 августа 2016, 08:34

      Значит перейдет в Зенит.

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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 12 августа 2016, 08:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хитрый лис был бы сильный игрок не продали бы

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