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    Данни: «Если не заиграю на прежнем уровне – уйду из «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Мигель Данни, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, дал понять, что намерен как можно скорее вернуться на поле. Напомним, что португалец получил разрыв крестообразной связки колена в матче прошлого сезона против «Спартака».

    – После того как вы в третий раз порвали «кресты», не возникало мыслей плюнуть на все, завершить карьеру и начать новую жизнь?

    – В первый момент, когда это произошло, был ошарашен. Сразу решил узнать, что со мной. Сказали: «кресты». Потом долго думал, где оперироваться, много разговаривал с семьей. В этот период в голову приходили разные мысли… Но сейчас уверен, что хочу вернуться на поле. Настроен продолжать восстановление и упорно бороться за то, чтобы помогать команде в будущем.

    – Помимо желания вернуться в футбол, есть ли другие стимулы?

    – Самое важное для меня – вновь выходить на поле. Может быть, в «Зените», может быть, в другом клубе. Но если почувствую, что не могу выйти на прежний уровень, буду первым, кто поднимет руку и скажет: «Ребята, я не готов, мне лучше уйти».

    – Не боитесь в таком случае того дня, когда вернетесь?

    – Нет. Хорошо себя знаю: я боец, я очень сильный. Вернусь на поле и буду играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2016 01:51
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 12 августа 2016, 14:01

      Быстрее выздоравливай Миг, нужна твоя скорость и видение игры!!!

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 12 августа 2016, 12:30

      Выздоравливай скорее, мы ждем!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 12 августа 2016, 11:34

      Один из самых ярких персонажей в истории российского футбола. Здоровья и возвращения на прежний уровень!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +255

      aleksander 12 августа 2016, 11:24

      Здоровья тебе наш капитан!!!! скорейшего возвращения!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2755

      волчарик 12 августа 2016, 10:49

      главное здоровья и надеемся еще сможешь

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      Sir_Barclays 12 августа 2016, 10:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЫЫЫ

      -4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 августа 2016, 10:36

      Мигель умница!!!Удачи тебе!

      6
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 12 августа 2016, 10:25

      Здоровья и скорейшего выздоровления !!! "ЗЕНИТ" ждёт - опыт нужен команде !!!

      5
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      Рейтинг: +496

      firs04 12 августа 2016, 10:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не заиграет. Возраст скажется

      -5
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      Рейтинг: +30

      БекаMax 12 августа 2016, 09:35

      Здоровья тебе!

      3
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