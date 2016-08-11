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    Тренерский штаб «Кубани» может пополнить российский специалист

    В тренерском штабе «Кубани» может появиться российский специалист, который будет помогать Дану Петреску и его коллегам. Сообщается, что кредит доверия у желто-зеленых к 48-летнему румыну не иссяк, просто по мнению руководства в данный момент команде нужен отечественный тренер, знакомый с реалиями ФНЛ.

    В краснодарском клубе данную информацию не подтвердили. Напомним, после шести туров «Кубань» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в своем активе четыре ничьих и два поражения.

    Источник: Onedivision

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    11.08.2016 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 13 августа 2016, 10:05

      куда катимся???????

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 12 августа 2016, 08:27

      Из 18 возможных Кубань набрала всего ЧЕТЫРЕ !!!! Может пора задуматься ???

      0
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 11 августа 2016, 18:23

      Жесть.

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