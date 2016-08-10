Рио-2016. Германия забила 10 мячей сборной Фиджи и вышла на Португалию

Сборная Германии разгромила Фиджи на групповом этапе олимпийского турнира. Команда забила сопернику 10 безответных мячей. Пять голов на счету форварда «Фрайбурга» Нильса Петерсена, три забил полузащитник «Шальке» Макс Майер, дублем отличился хавбек «Арсенала» Серж Гнабри.

Несмотря на столь крупную победу, Германия стала только второй в группе. Южная Корея в параллельном матче обыграла Мексику со счетом 1:0 и семью очками завоевала лидерство.

В четвертьфинале Олимпиады Германия встретится с Португалией, а Южная Корея – с Гондурасом.

Олимпийские игры-2016. Групповой этап

Германия – Фиджи – 10:0 (6:0)

Голы: 1:0 – Гнабри, 8; 2:0 – Петерсен, 14; 3:0 – Майер, 30; 4:0 – Петерсен, 33; 5:0 – Петерсен, 40; 6:0 – Гнабри, 45; 7:0 – Майер, 49; 8:0 – Майер, 52; 9:0 – Петерсен, 63; 10:0 – Петерсен, 70.

Южная Корея – Мексика – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Чанг Хун Вон, 77.